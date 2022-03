Zirndorf: 14-Jähriger filmt Mädchen in Damentoilette und wird festgenommen

Ein Jugendlicher hat in Zirndorf (Landkreis Fürth) mit seinem Handy in einem Damenklo gefilmt. Wie die Polizei entdeckte, war das nicht das einzige Vergehen.

20.03.2022 | Stand: 13:35 Uhr

In Zirndorf hat ein 14-Jähriger mit seinem Mobiltelefon unerlaubt in einer Damentoilette Filmaufnahmen gemacht. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in einem Einkaufszentrum in der Rothenburger Straße. Dort bemerkte eine Jugendliche, dass sie in ihrer Kabine mit einem Handy gefilmt worden war. Draufhin stellte sie den tatverdächtigen 14-Jährigen gemeinsam mit ihren Angehörigen und alarmierte die Polizei.

Jugendlicher filmt im Damenklo in Zirndorf: 14-Jähriger war betrunken

Die Beamten nahmen den Jugendlichen fest und überprüften sein Handy. Da sich der Verdacht dadurch bestätigte, nahmen die Beamten das Telefon an sich. Als sie den Jugendlichen durchsuchten fanden sie zudem eine geringe Menge Marihuana sowie eine Schnapsflasche. (Lesen Sie auch: 71-Jährige von Unbekanntem sexuell belästigt und ausgeraubt - Zeugenaufruf in Bamberg)

Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der 14-Jährige rund 1,6 Promille im Blut hatte. Gegen ihn wird nun wegen verbotener Filmaufnahmen sowie illegalen Drogenbesitzes ermittelt. Den 14-Jährigen übergab die Polizei an seinen Vater. (Lesen Sie auch: Unterfranken: Betrunkener verletzt Frauen in Bordell und greift Polizisten an)

Lesen Sie auch