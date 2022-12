Wie dieser Verein Eltern durch die Krankheitswelle hilft

Ist das Kind krank, hilft der Münchner Verein "Zu Hause gesund werden". Er schickt eine Ehrenamtliche, die sich kümmert. Eine Ausnahme in Krisenzeiten.

16.12.2022 | Stand: 08:00 Uhr

Viele Eltern kennen das Problem: Das Kind ist eigentlich noch zu krank, um in die Kita oder die Schule zu gehen, doch sie selbst müssen wieder in die Arbeit. Wer keine Großeltern in der Nähe hat, die im Notfall einspringen können, steht vor einer Herausforderung.

