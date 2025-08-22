Streit mit mehr als 30 Menschen eskaliert – zwei Verletzte

Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen mit mehr als 30 Menschen sind zwei 19-Jährige verletzt worden. Nach aktuellen Ermittlungen wurde bei der Auseinandersetzung am vergangenen Dienstag in München auch eine Machete eingesetzt, wie die Polizei mitteilte. Diese sei bereits sichergestellt worden.

Zwischen den beiden Gruppen gab es demnach schon vor dem Vorfall einen Konflikt. Die beiden Verletzten, die zu einer der Parteien gehörten, kamen in Krankenhäuser, wie es hieß. Einer der 19-Jährigen habe eine stark blutende Wunde gehabt, die ein Polizist erstversorgte. Mehrere Verdächtige flüchteten den Angaben zufolge vom Tatort.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und suchte im weitläufigeren Bereich nach möglichen Tatmitteln, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler bitten um Zeugen und Aufnahmen vom Tatort sowie der unmittelbaren Umgebung.