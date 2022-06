Zwei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug

Noch rätseln Experten, warum im Landkreis Roth ein Kleinflugzeug abgestürzt ist. Klar ist aber, dass zwei Menschen den Crash nicht überlebt haben

19.06.2022 | Stand: 15:10 Uhr

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Mittelfranken sind am Sonntag zwei Menschen gestorben. Das motorisierte Flugzeug mit zwei Insassen sei gegen 11.30 Uhr in der Nähe eines Flugplatzes in der Gemeinde Büchenbach (Landkreis Roth) auf einem Feld abgestürzt, sagte ein Polizeisprecher. Die Ursache für den Absturz war zunächst unklar. Der Crash passierte beim Anflug auf die Landbahn, das Flugzeug zerschellte neben der Piste.

