Zweiköpfige Sensations-Schlange erhält "tödliche" Unterstützung

Neuigkeiten vom Reptilienzoo in Scheidegg und unserer Allgäuer Lieblings-Sensation, der zweiköpfigen Klapperschlange . An diesem Wochenende geht nämlich die Besuchszeit wieder los - und Betereiber Udo Hagen wartet mit einem "tödlichen" Neuzugang auf, einer hochgiftigen Puffotter. Doch auch von der Doppelköpfigen gibt's prima News - sie wächst und gedeiht und hat inzwischen sogar einen Namen. Naja, zumindest einer der Köpfe...

15.07.2022 | Stand: 10:00 Uhr

Ein einzelner Biss der Puffotter enthält bis zu 200 Milligramm Gift - und eine ausgewachsene trägt einen so großen Vorrat davon in sich, dass sie vier bis fünf Menschen töten kann. Ein Exemplar dieser gefährlichen Schlange ist ab sofort auch im Reptilienzoo in Scheidegg zu sehen. „Die Puffotter ist für die meisten Giftschlangenbisse in Afrika verantwortlich“, weiß Betreiber Udo Hagen und ergänzt: „Es handelt sich dabei immer um Abwehrbisse zur Verteidigung.“

Der Österreicher hat das Tier bei einem privaten Züchter in Hamburg erworben. Das ist der gängige Weg für ihn, um an Neuzugänge zu kommen. „Es sind alles Nachzuchten aus der EU, von anderen Züchtern oder aus Zoos. Man tauscht sich aus, man kennt sich untereinander - das ist wie bei den Hundezüchtern“, sagt Hagen, der den Reptilienzoo im Ortsteil Gretenmühle seit nunmehr elf Jahren betreibt.

Schlangen-Experte Udo Hagen (hier mit einer Pythonschlange) ist Besitzer des Reptilienzoos in Scheidegg. Bild: Tobias Schuhwerk

An diesem Samstag endet die Winterruhe und die neue Saison beginnt. Im Tropenhaus sind rund 100 Echsen, Spinnen, Skorpione oder Schlangen zu sehen, die in etwa 50 naturgetreu eingerichteten Terrarien leben. Weitere 100 Tiere kommen dazu, sobald es warm genug ist für das Freigehege.

Auch das „Maskottchen“ hat die Winterruhe gut überstanden: Die zweiköpfige Klapperschlange, die im Juni 2016 auf die Welt gekommen ist, ist inzwischen 60 Zentimeter groß. „Sie wächst und gedeiht sehr gut, ist top-fit und hat ihr Gewicht seit der Geburt verzehnfacht auf 320 Gramm“, verrät Hagen. Zudem ist das seltene Kriechtier nicht mehr gänzlich ohne Namen. „Ein Kopf heißt Klara. Beim anderen ist es noch offen“, sagt er.

Keine Spur gibt es derweil weiterhin von den beiden Mangvipern, die ein unbekannter Einbrecher im vergangenen April gestohlen hat. „Sie sind leider weg“, sagt Hagen über die 1,40 Meter langen Schlangen. Neben dem finanziellen Schaden ärgert ihn vor allem die Tatsache, dass die Tiere für ihn nicht zu ersetzen sind: „Mangvipern bekommt man sehr schlecht.“ Die Tierart war erst im Jahr 1989 in China entdeckt worden. Sie ist sehr selten und gilt nicht zuletzt wegen ihrer ungewöhnlichen Zeichnung und Farbe als sehr schön.

Obwohl die neue Saison erst bevorsteht, blickt Hagen schon in die Zukunft: Er hat kürzlich vom Landratsamt die Genehmigung für einen Erweiterungsbau und ein neues Krokodilgehege erhalten. Der Bau soll im Herbst starten, über die nächste Winterpause dauern - und zum Start der Saison 2019 abgeschlossen sein.