Am Freitag gibt es Zwischenzeugnisse in Bayern. In vielen Fällen mit einer Bemerkung statt einer Note. Wie lassen sich Zeugnisbemerkungen übersetzen?

05.03.2021 | Stand: 12:38 Uhr

"Er war stets bemüht" ist wohl der Klassiker der Zeugnisbemerkungen. Was zuerst klingt wie ein Lob, ist eigentlich nicht gerade schmeichelhaft. War ein Schüler zwar stets bemüht, hat den Unterricht letztendlich aber doch nicht bereichert? Verwirrung kann auch ein Formulierung wie "angemessenes" Verhalten auslösen. Im Zeugnis vergangenes Jahr hat der Lehrer noch "tadelloses" Verhalten attestiert - was ist nun besser?