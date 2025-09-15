Doch keine Bergung von Laura Dahlmeiers Leiche

Zu Lebzeiten hat die mehrfache Biathlon-Weltmeisterin einen Wunsch geäußert: „Es war Laura Dahlmeiers ausdrücklicher und niedergeschriebener Wille, dass in einem Fall wie diesem niemand sein Leben riskieren darf, um sie zu bergen. Ihr Wunsch war es, ihren Leichnam in diesem Fall am Berg zurückzulassen“, schrieb ihr Management nach ihrem Tod am Laila Peak.

Die 31-Jährige war zusammen mit ihrer Seilpartnerin Marina Krauss am 28. Juli beim Abstieg vom Laila Peak in Pakistan, als sie in einer Höhe von etwa 5700 Metern von Steinschlag getroffen wurde, der sie tödlich verletzte.

Laura Dahlmeier tot: Bergführer berichtet über Bergungsaktion am Laila Peak

Nach dem tödlichen Steinschlag machte sich damals ein Team aus erfahrenen Kletterern und Bergträgern auf den Weg zu Dahlmeier. Teil des Teams war auch der bayerische Weltklasse-Kletterer Thomas Huber. Ein pakistanischer Behördensprecher bestätigte damals, dass Huber zu den vier erfahrenen Bergsteigern gehöre, die zusammen mit zwei Bergträgern in zwei Teams auf dem Berg unterwegs seien, um die 31-Jährige zu bergen. Nachdem aber klar war, dass Dahlmeier nicht mehr am Leben war, wurde ihr Leichnam vor Ort belassen. Es hatte am Berg weitere anhaltende Steinschläge gegeben.

Trotzdem hatte es weiterhin Spekulationen gegeben, ob Dahlmeiers Leichnam nicht doch geborgen werde. Jetzt sorgt ihr Management für Klarheit: Ein Team hat die Bergung ihrer Leiche geprüft und sich nun dagegen entschieden, wie die Bild berichtet. „Bereits in der vergangenen Woche konnte ein Bergungsteam die Situation am Laila Peak erneut bewerten. Das Ergebnis ist, dass Laura Dahlmeiers Leichnam nicht geborgen wird“, heißt es in dem Statement.

Der pakistanische Bergführer Kaleem Shani hatte am Sonntag auf Instagram noch geschrieben: „Eine Rettungsaktion zur Bergung der Leiche von Laura Dahlmeier läuft.“ Shani arbeitet für die Organisation Karakorum Guides. Diese hat sich auf Touren im Himalaya spezialisiert. Der Karakorum ist ein Gebirgszug, in dem mit dem K2 auch der zweithöchste Berg der Erde liegt. Der Mount Everest liegt dagegen nicht mehr im Karakorum.

Offenbar plant Kaleem Shani weitere Updates zur Bergungsaktion auf seinem Instagram-Kanal. „Stay tuned“, schrieb er am Sonntag.

Laura Dahlmeier gewann sieben Gold-, drei Silber- und fünf Bronzemedaillen bei Biathlon-Weltmeisterschaften. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 holte sie Gold im Sprint- und im Verfolgungsrennen sowie die Bronzemedaille im Einzelwettkampf.

Und: Als Biathletin hat Laura Dahlmeier alles erreicht. Ihre Leidenschaft waren jedoch die Berge. Der Gefahr war sie sich bewusst.