Gämse erkennt man unter anderem an ihrer charakteristischen Gesichtszeichnung. Stirn, Wangen und Kinn sind weiß. Von der Oberlippe bis zum Hornansatz haben sie sogenannte Zügelstreifen. Im Sommer findet man Gämse in den Alpen häufig in Matten- und Latschenkieferregionen. Im Winter leben sie bevorzugt an sonnenbeschienen, schneefreien Standorten, zum Beispiel an steilen Hängen und windexponierten Graten.