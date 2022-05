Zehn verletzte Ukrainer sind am Donnerstagabend mit einem speziell für medizinische Zwecke umgebauten Airbus am Allgäu Airport in Memmingerberg (Kreis Unterallgäu) gelandet. Keine Angaben machte das Bayerische Innenministerium, ob es sich um Soldaten oder Zivilisten handelte und welche Verletzungen sie erlitten haben.