Ein Bergdrama hat sich in der Nacht zu Dienstag in den Allgäuer Alpen bei Oberstdorf abgespielt: Wie die Polizei mitteilt, waren zwei Männer dort zwischen Seealpe und Edmund-Probst-Haus am Nebelhorn unterwegs. Dabei verirrten sie sich und setzten gegen Mitternacht einen Notruf ab. Beide Männer starben (Stand Donnerstag, 24.2.).