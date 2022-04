Einfach schön anzusehen so eine Fülle von Seerosen, wie sie in einem kleinen See bei Wald wachsen, aber sicher auch in so manchen anderen Gewässern und vielen Gartenteichen im Ostallgäu. Denn ihnen kann solche eine edle Pflanze, die es vielen Farben gibt, im wahrsten Sinne die Krone aufsetzen.