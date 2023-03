Bilder vom 11. Ottobeurer Halbmarathon 2023

Zur elften Auflage des Ottobeur-er Halbmarathons gingen am Sonntag 300 Läuferinnen und Läufer an den Start. Dem trüben Wetter zum Trotz siegte Andreas Dietrich vom TSV Bad Wörishofen in 1:14:28 Stunden, Anja Kobs vom TSV Alling erreichte in 1:26:17 Stunden als erste Dame das Ziel.