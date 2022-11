Bilder vom Nikolaus-Treffen 2022 in Missen

Weit über 1000 Besucher haben am Samstagabend die Hauptstraße in Missen beim abendlichen Umzug von Nikolaus-Darstellern und Klausen gesäumt. Zum zehnten Mal fand in der Gemeinde ein Nikolaus-Treffen statt. Die 50 Darsteller kamen heuer bis aus Ungarn, Südtirol und Niederösterreich nach Missen angereist.