Zum 76. Jahrestag der Kapitulation der deutschen Wehrmacht und dem Ende des zweiten Weltkrieges hat die "Autonome Bande Memmingen " vom Bündnis "LIA - Links im Allgäu " am Samstag zu einer antifaschistischen Demonstration aufgerufen. Nach Gedenkansprachen zogen die rund 100 Teilnehmer in einem durch die Memminger Altstadt. Dabei hielten sich die Demonstranten an die Corona-Auflagen.