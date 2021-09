1 von 15

Von der "Mittelälpe" im Ostertal bei Gunzesried , ging es für die Tiere früh am Morgen in Richtung Gunzesried . Älpler Nicolas Breite hatte dieses Jahr Glück, er durfte eine geschmückte Kranzkuh vor der Herde führen. Das beudetet, das die Alpe kein Tier in der Saison verloren hat, alle kamen gesund zurück ins Tal.