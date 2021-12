Britta Ernst wurde 1961 in Hamburg geboren, ist studierte Sozialökonomin und seit 1978 SPD-Mitglied, wie ein Steckbrief auf der Website des Bundesrats verrät. Die Ehefrau von Olaf Scholz war von 1997 bis 2011 Teil der Hamburger Bürgerschaft. Daraufhin wurde sie Bildungsministerin in Schleswig-Holstein und später in Brandenburg.