Von der „Generation Instagram“ lernen, heißt siegen lernen! Deswegen zeigt Bülent Ceylan seinem Publikum nicht die kalte Schulter, sondern die rasierte Brust. Bülent macht sich zum Luschtobjekt, so jedenfalls der Titel seiner aktuellen Show. Er macht sich in seinem 11. Live-Programm nicht nur selbst zum Luschtobjekt, er macht sich auch über Luschtobjekte lustig. Das Publikum in der gut gefüllten Big Box Allgäu dankt es ihm mit anhaltendem Applaus.