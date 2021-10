Weltweit sind Kronprinzessin Mary und Kronprinz Frederik wohl ein weniger bekanntes Royal-Paar, doch bei den Dänen sind sie durchaus beliebt. Frederik, der 1968 geboren wird, heiratet am 14. Mai 2004 seine Kronprinzessin Mary. Mary hat schottische Eltern und wird 1972 in Australien geboren. Bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney soll sie den damals noch als "Partyprinzen" bekannten Frederik kennengelernt haben. Das Paar hat vier Kinder.