Das sind die regierenden Royals in Europa

Vereinigtes Königreich: Das Vereinigte Königreich ist sowohl eine konstitutionelle als auch eine parlamentarische Monarchie. Elisabeth II. (* 21. April 1926 in London) ist seit 1952 Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie Oberhaupt des Commonwealth of Nations. Sie stammt aus dem Haus Windsor. Am 20. November 1947 heiratete sie Prinz Philip von Griechenland und Dänemark (Herzog von Edinburgh), der am 9. April 2021 starb. 2022 feiert die Queen ihr 70. Thronjubiläum.