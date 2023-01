Lisa Marie Presley, die einzige Tochter der Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley (1935 - 1977), ist am 12.1.2023 im Alter von 54 Jahren in Kalifornien gestorben. Nach US-Medienberichten soll sie in ihrem Haus im kalifornischen Calabasas zuvor möglicherweise einen Herzstillstand erlitten haben.