Das war beim "Bananenflanken"-Fußballturnier in Memmingen geboten

Besonderes Fußballturnier in Memmingen: Sechs Mannschaften aus der „Bananenflankenliga“ und zwei Inklusionsmannschaften traten in einem Turnier gegeneinander an. Die Teams aus Memmingen, Kempten, Sonthofen, Landshut und München bestehen aus Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Handicap.