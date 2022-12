Das war beim Nikolausballonstart in Sonthofen los

Der Nikolausballonstart in Sonthofen, der zugleich einzige in ganz Deutschland, lockte wieder viele Besucher an den Marktanger. Walter Benedikter sprach als heiliger Nikolaus, begleitet von Klausen und Bärbele des Klausenvereins Sonthofen, zu den zahlreichen Kindern und stieg dann im Ballon empor.