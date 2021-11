Deutscher Astronaut Matthias Maurer ins All zur ISS gestartet

Auf einer großen Videowand im Columbus Control Center im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Standort Oberpfaffenhofen sind die Astronauten der Falcon 9 Rakete von SpaceX zu sehen. Erstmals seit drei Jahren ist mit Matthias Maurer wieder ein deutscher Astronaut im All. Der 51-jährige Saarländer startete am Donnerstag gemeinsam mit drei Nasa-Kollegen mithilfe einer «Falcon 9»-Rakete an Bord eines «Crew Dragon» vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida zur Interna