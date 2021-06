1 von 15

Flieger, grüß mir die Sonne: Durach hat den höchstgelegenen Verkehrslandeplatz in Deutschland . Er liegt auf 713 Metern Höhe. Zudem ist er der südlichste in Bayern . Bekannt ist auch, dass der Flugplatz 1943 Drehort des Filmes "Quax in Afrika " mit Heinz Rühmann war. Ein Blick in den Tower und auf den Flugplatz .