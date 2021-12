Diesen Hausbesitzern macht in Sachen Dekoration niemand etwas vor: In ihrem Garten in Aitrang ist nämlich Weihnachten pur. Geschmückte Tannenbäume stehen neben einem beleuchteten Weihnachtsschlitten. Lichterketten sind quer durch den Garten gespannt. Da staunen auch die Rentiere nicht schlecht, die in dem Winter-Wunderland drapiert wurde. Der Schnee macht das Bild perfekt – der ist aber wirklich echt.