In der Saison 2007/2008 spielten die Bayern "nur" im Uefa-Cup. Die Qualifikation für die Champions League hatte der Rekordmeister in der Vorsaison als Bundesliga-Vierter verpasst. Im Halbfinal-Rückspiel gegen Zenit St. Petersburg blamierten sich die Münchner in der "zweiten Liga" des europäischen Fußballs. Nach einem 1:1 im Hinspiel verlor das Team von Ottmar Hitzfeld mit 0:4 in Russland. Oliver Kahn (im Bild) ging daraufhin mit gesenktem Kopf vom Platz.