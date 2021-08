Die deutschen Olympia-Athleten sind heimgekehrt

Olympiateilnehmer stehen bei der Willkommensfeier für das Team Deutschland auf dem Balkon des Römers in Frankfurt, an dem ein Transparent mit der Aufschrift "Team Deutschland zurück aus Tokio" hängt. Nach der schwächsten Medaillenausbeute seit der Wiedervereinigung ist auch der Rest der Delegation des Deutschen Olympischen Sportbundes von den Olympischen Spielen in Tokio zurückgekehrt.