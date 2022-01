Der junge Engstler beginnt seine Karriere 2009 im Kartsport, den er bis 2014 fortsetzt. 2015 wechselt er in die ADAC Formel 4 Serie, fährt 2016 in der Serie weiter und belegt in jenem Jahr den 26. Platz in der Meisterschaftswertung.

Auf dem Bild ist er im März 2015 bei seinem Wechsel in die ADAC Formel 4 zu sehen.