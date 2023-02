Am Freitag fand in Schöllang (Oberallgäu) der Nachtumzug statt. 30 Gruppen und Wagen nahmen am Faschingsumzug teil. Sie griffen unter anderem diese Themen auf: Weihnachtsbaum in Oberstdorf, Skigebiet am Grünten, Coronaparty in Akams, Legalisierung von Cannabis und erneuerbare Energien.