"Die Toten Hosen"-Sänger Campino wird 60: Die Highlights seiner Karriere in Bildern

Sänger Campino engagiert sich unter anderem gegen Rassismus und Rechtsextremismus. An einer Schule in Birkenwerder betreut er zum Beispiel das Projekt "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage". Mit den Toten Hosen spielte er 2018 in Sachen bei einem Konzert unter dem Motto «#wirsindmehr».