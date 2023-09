Die Viehscheid in Pfronten 2023: So schön war der Alpabtrieb

Rund 400 Tiere von sieben Alpen kehrten am Samstagmorgen wieder ins Tal zurück. Der Alpabtreib ist damit der Höhepunkt der "Pfrontar Vieh-Scheid Däg". Am Freitagabend zuvor fand ein großer Festumzug der Vereine statt. In den zwei Wochen gibt es viele Aktionen rund um das Ende des Alpsommers.