Zurück in der Bundesliga: Kevin Volland (31) aus Thalhofen ist nach drei Jahren bei der AS Monaco zu Union Berlin gewechselt. Der Stürmer wird dort Teamkollege von Janik Haberer aus Wangen. Volland lief in der Bundesliga bereits für die TSG Hoffenheim (132 Spiele) und Bayer Leverkusen (115) auf.