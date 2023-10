Diese Dokumente begleiten uns durchs Leben

Sobald man in die Arbeitswelt eintaucht bekommen Arbeitnehmer eine Lohn- oder Gehaltsabrechnung. Sie dient als Nachweis des Einkommens, was wiederum für die Steuererklärung relevant ist. Wer einen Kredit bei einer Bank beantragt oder ein Fahrzeug least, muss so eine Abrechnung vorlegen.