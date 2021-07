Diese Promis stehen den "Querdenkern" nahe

Auch der deutsche Sänger Xavier Naidoo ("Dieser Weg") machte in vergangener Zeit eher mit wilden Verschwörungstheorien als mit Musik auf sich aufmerksam. Unter anderem verbreitete er in einem Video Aussagen der QAnon-Verschwörungstheorie. Diese besagt unter anderem, dass es auf der Welt diverse Pädophilen-Netzwerke gebe, die das Blut von Kindern trinken, um sich jung zu halten. Die Verschwörungstheorien von QAnon haben im Zuge der Corona-Pandemie in Deutschland deutlich mehr Zuspruch gefunden.