Diese Rettungshubschrauber fliegen im Allgäu (Auswahl)

ADAC-Rettungshubschrauber Christoph 40 ist ein ziviler Rettungshubschrauber in Augsburg, der am 28. Januar 2014 in Dienst gestellt wurde. Der Hubschrauber ist auf Deutschlands höchstgelegener Luftrettungsplattform in 58 Metern Höhe auf dem Dach des Universitätsklinikums Augsburg stationiert.