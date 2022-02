Die Trampolin-Gruppe Rieden unter der Leitung von Alu Meiershofer probt in Rieden am Forggensee für ihr Stück "Drachenzähmen leicht gemacht", das im März im Festspielhaus Füssen zu sehen ist. Die Erlöse gehen unter anderem an die Kartei der Not. Noch gibt es Karten zum Verkauf.