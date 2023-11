ECDC Memmingen siegt in Overtime gegen Bayreuth

2344 Zuschauer sahen eine packende Partie. Bayreuth gingen zwei Mal in Führung. Memmingen glich jeweils aus. Dominik Meisinger gelang in der 54. Minute der ECDC-Führungstreffer. Doch jetzt glich Bayreuth aus. In der Overtime bewies der ECDC Nervenstärke: Edgars Homjakovs traf zum 4:3.