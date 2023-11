Ein Augenschmaus für Pferdefans: Der 37. Leonhardi-Ritt in Illerbeuren

Gespanne, zahlreiche Reiterinnen und Reiter sowie insgesamt 117 Pferde zogen beim 37. Leonhardi-Ritt in Illerbeuren durch den Ort. Mit dabei waren etwa eine Kutsche des Landgestüts Schwaiganger und ein Gespann, das an das Freilichtspiel des Heimatdienstes Illertal in diesem Jahr erinnerte.