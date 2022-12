Ein Rundgang durch den verfallenen Berwanger Hof

Der Berwanger Hof nahe der Allgäuer Grenze in Tirol war einst das Nobelhotel der inzwischen verstorbenen Schlager Diva Margot Werner. Das Haus ist völlig verfallen, doch einiges erinnert noch an die glamouröse Zeit. Nun möchte ein Investor 44 Millionen Euro in das Gebäude stecken.