Auch einen Tag nach der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands ist die Gefahr noch nicht gebannt. In der Nacht auf Freitag lief etwa die Rurtalsperre infolge der immensen Regenmengen in Nordrhein-Westfalen über. Und in der Gemeinde Schuld in Rheinland-Pfalz herrscht weiter Ausnahmezustand.