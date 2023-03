Eishockey Playoffs ESV Kaufbeuren - Bad Nauheim

Am Ende machten sie es nochmal spannend. Innerhalb von nur einer Minute verkürzte der ESVK von 1:4 auf 3:4. Doch die Kurstädter retteten den Sieg über die noch verbliebenen 26 Sekunden. Die Roten Teufel gehen nach Spiel drei mit 3:0 in Führung und haben am Freitag in eigener Halle Matchball.