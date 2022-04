Von Samstag bis Donnerstag findet in der Kaufbeurer Erdgas Schwaben Arena die U18-Eishockey-Weltmeisterschaft statt. Kaufbeuren ist neben Landshut Ausrichtungsstadt des Turniers, das insbesondere in eishockeyverrückten Nationen wie Finnland, Schweden oder auch in Kanada von großer Bedeutung ist.