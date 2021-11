Auch dieser Vogel stand zur Wahl zum Vogel des Jahres 2022. Der gesuchte Vogel hebt sich von anderen Vögeln seiner Art ab durch die braune Kopfplatte und den schwarzen Wangenfleck. Er kommt in Deutschland ganzjährig in der Nähe von Siedlungen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, lichten Wäldern und vereinzelt in Stadtzentren vor. Gesucht wird der Feldsperling.