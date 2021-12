Der Winter ist in Marktoberdorf angekommen und mit ihm der Schnee und nicht zu knapp. In der Nacht auf Mittwoch sorgte heftiger Schneefall für rutschige Straßen. Der Winterdienst war im Dauereinsatz. Die Poizei verzeichnete etliche Unfälle. Andernorts freuten sich Spaziergänger über das winterliche Wetter- wie beispielsweise in der Kurfürstenallee. Auch beim Christbaumverkauf war viel los.