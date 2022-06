Das Theaterfestival "FantasTIK" in Kempten im Großen Haus des Stadttheaters: 290 Kinder und Jugendliche aus Kempten und dem Oberallgäu zeigten nach zweijähriger Corona-Pause an vier Tagen 13 Vorstellungen vor Publikum. Das Motto war in diesem Jahr "So nah und doch so fern".