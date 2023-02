Fasching in Kaufbeuren - Narren erobern das Rathaus

Krapfen für alle gab es von der Wertachgarde. "Beira, we are back", rief Hausl Richter zuvor den Zuschauern des Kaufbeurer Rathaussturms am lumpigen Donnerstag zu. Pünktlich um 11.11 Uhr übernahmen die Narren die Amtsgeschäfte in der Wertachstadt.