Finale beim Grand Prix der Blasmusik in der Big Box

Vier Kapellen zeigen ihr Können bei dem musikalischen Wettstreit in Kempten. Mit dabei: "Klingend Blech" aus Franken, "Die Jungen Mundewurz'n" aus dem Tiroler Oberland, "Blech & Co." aus dem Raum Krumbach/Unterallgäu sowie "Bube Dame Böhmisch Brass" aus der Pfalz. Die Jury bestehend aus Prof. Erich Renner, der Trompete an den Konservatorien in Salzburg und Innsbruck lehrt, Egerländer-Schlagzeuger Holger Müller sowie Trompeter und Komponist Wasti Höglauer entschied sich am Ende für "Blech & Co." als Sieger.