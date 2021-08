Dass sich da unten an der Rottach etwas tut, ist von der Umgebung aus zu hören. Sichtbar allerdings ist nichts: Die Baustelle liegt versteckt zwischen zwei mit hohen Bäumen bewachsenen Hängen. Ein Hang an der Rottach - etwa Höhe DAV-Alpinzentrum - drohte abzurutschen. Flussarbeiten sorgen dafür, dass es nicht dazu kommt. Und zugleich sollen sie verhindern, dass sich das Wasser an anderer Stelle in der Stadt staut.