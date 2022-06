Hochklassiger Reitsport mit 372 Pferden in 18 Prüfungen wurde in der Memminger Reitsportarena geboten. Den Großen Preis in einer S**-Prüfung mit Stechen gewann mit zwei fehlerfreien Ritten Lea Sophia Gut vom Reitverein Sulmingen mit ihrem Holsteiner Wallach „Con Calma“.