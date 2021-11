In London erinnerten Fans anlässlich seines 72. Geburtstages mit aufgeklebten Schnurrbärten an den verstorbenen Queen-Sänger. Auch einige Gepäckabfertiger von British Airways Heathrow erinnerten an diesem Tag mit einer choreografierten Hommage an ihren ehemaligen Kollegen Freddie Mercury bevor er berühmt wurde.